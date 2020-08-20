AB: Belarus’taki seçim sonuçlarını tanımıyoruz

Belarus'ta 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasıyla başlayan protestolar sürerken Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. AB'nin göstericilerle birlikte olduğu ve seçim sonuçlarını tanımadığı kaydedildi. AB'nin bir dizi yetkiliye yönelik yaptırım ve Belarus halkına 53 milyon euro yardım yapacağı da kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Lukaşenko'nun kazanmasının ardından oluşan siyasi karışıklığa "dışardan müdahale edildiğini" ileri sürdü. Lukaşenko da anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaların yoğunlaşacağını söyledi.