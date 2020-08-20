Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz desteği

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi. Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti. Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti. Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuştu.