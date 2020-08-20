İyileşenler 15 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 15 milyonu aştı. Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 339 bini geçti. 785 bin 49 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesu, koronavirüse karşı geliştirilecek aşıdan tüm ülkelerin yararlanabilmesi gerektiğini belirterek, "aşı milliyetçiliğine" karşı uyardı. Tedros, "herkes güvende olana dek kimse güvende değil" dedi.Yeni bir dalganın yaşandığı ülkenin başkentinde müzeler, karaoke barlar ve gece kulüpleri yine kapatıldı. Ülkede 297 ile mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen Kovid aşısı ücretsiz ve zorunlu olacak.Son 24 saatte 64 binden fazla yeni vaka var. Bin 92 kişi daha öldü.Yaşamını yitirenlerin sayısı bin 341 artarak 175 bin 119'a çıktı.5 bin vakanın altında beşinci gün.Son 24 saatte bin 352 kişi daha öldü.751 ölüm daha.Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 20 bin 125'e yükseldi.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 140 bini aştı.Doktorlar koronanın 3. ve 4. dalgasından endişe ettiklerini açıkladı.