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başkan seçilirse - ilişkileri ne olur?

'de demokratlar tarafından desteklenen 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamaları büyük tepki çekmişti. Peki ABD'nin yaklaşan seçimlerinde Joe Biden kazanırsa -ABD arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Akademisyen Bülent Yavuz, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Biden'ın seçilme ihtimalini değerlendirdi. ABD ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilere önem vereceğini belirten Yavuz, iki ülkenin de kazan kazan durumunun farkında olduklarını vurguladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.8.2020 23:35 Son Güncelleme: 20.8.2020 23:36 ABONE OL
Joe Biden başkan seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur?

A Haber'deki canlı yayına katılan akademisyen Bülent Yavuz, Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan Biden'ı değerlendirdi.

"ÖNYARGIDAN UZAKLAŞMALIYIZ"
"ABD'de başkan Biden seçilirse Türkiye ilişkileri ne olur?" sorusunu yanıtlayan Yavuz, "Biden geldiği zaman Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır alacak' diye önyargıdan uzaklaşmamız lazım." dedi.

Joe Biden başkan seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur? | Video

Türkiye ve ABD'nin ekonomik olarak daha fazla yakınlaşması gerektiği gerçeğini iki ülkenin de bildiğini vurgulayan akademisyen Bülent Yavuz, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin küçük olması ve müthiş bir potansiyele sahip olması, hem ABD hem de Türkiye açısında bir kazan kazan durumu. Türkiye'nin şuanda üzerine gitmediği, üzerinde çalışmadığı en önemli rezerv kaynak diplomatik kaynak olduğunu düşünüyorum. İşin bu tarafı azımsanmayacak kadar önemli" şeklinde konuştu.

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Joe Biden başkan seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur?
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