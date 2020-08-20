Mali’de darbeyle gelen kaos

Fransa'nın sömürüsünden 1960'da bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri darbe ülkeyi yine belirsizliğe itti. 18.5 milyon nüfuslu ülkede bir süredir devam eden siyasi krizin akabinde Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita askeri darbeyle zorla istifa ettirildi. Keita, önceki gün darbeciler tarafından alıkonduktan sonra "İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum" ifadeleriyle meclisi ve hükümeti feshetti.Ülkede yaklaşık bir senedir devam eden siyasi kriz ve gösterilerin ardından bir grup asker, Cumhurbaşkanı Keita'yı alıkoyarak başkent Bamako yakınlarındaki bir askeri kampa götürdü.Muhalefet, mart ve nisan ayında yapılan genel seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle Keita'nın istifasını istiyordu.Kendilerine Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) adını veren darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını, sivil ve siyasi bir geçiş dönemi yaşanacağını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yarbay Ismael Wague, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava ve kara sınırlarının kapatıldığını duyurdu ve saat 09.00 ila 17.00 arasında da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini dile getirdi.Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki darbe girişimini "derin endişe ve üzüntüyle" karşıladığını bildirdi. Bakanlık, Keita'nın derhal serbest bırakılmasını ve ülkede anayasal düzene bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti.Muhalefet cephesinin önemli isimlerimden İmam Dicko, geçen haftalarda yaptığı açıklamalarla Başbakan Boubou Cisse ve Fransa'ya eleştiriler yöneltti. Cisse'nin muhalefeti ve hükümeti temsil etmediğinin altını çizen Dicko, kendisini artık başbakan olarak görmek istemediklerini söyledi. Dicko, Fransa'yı da Başbakan'a destek vererek ülkedeki krizi derinleştirmekle suçladı. Mali'deki askeri üsleri, yürüttüğü operasyonlar, ülke yönetimindeki siyasi ve ekonomik etkisi nedeniyle Fransa'nın ülkedeki etkisi tartışılıyor. 2013'ten beri Sahel ülkelerindeki "terörizmle mücadele" adı altında Mali'ye 5 bine yakın ek asker gönderen Fransa, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Moritanya'daki operasyonlarını Mali'den yürütüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, darbecilerle hükümet arasında arabuluculuk yapan Batı Afrika ülkelerine desteğini açıkladı. Fransa, Mali'de yaşanan darbe girişimi nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.