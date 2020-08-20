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'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor

, Güneş ve diğer gezegenlerle ilgili araştırmalarına devam ediyor. 30 Temmuz'da da yeni Mars keşif aracı Perseverance uzaya fırlatıldı. Aracın 2021 Şubat ayında 'e inmesi bekleniyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi hakkında bu gelişmeler konuşulurken, NASA'dan hakkında korkutucu bir açıklama geldi. NASA tarafından yapılan açıklamalara göre Dünya'nın manyetik alan zayıflığının büyüdüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 14:32 Son Güncelleme: 20.8.2020 14:47 ABONE OL
NASA'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor

ve çevresini incelemeye devam eden 'dan bilim insanları, Güney Amerika kıtası ile Atlantik Okyanusu'nun güneyinde Dünya'nın manyetik alanının zayıfladığını tespit ettiler. Bilim insanlarının açıklamalarına göre Güney Atlantik Anomalisi (SAA) olarak bilinen bölgesel zayıflama, batıya doğru hareket ediyor.

Yıldızımız Güneş, Dünya'ya ısı ve ışık dışında yüklü parçacıklar da gönderir. Dünya'nın manyetik alanı ise bu yüklü parçacıkların gezegenimize ulaşmasını engelleyerek yaşamı mümkün kılar. Yüklü parçacıkların Dünya'ya ulaşması hem yaşamı tehdit eder, hem de günümüz medeniyetini mümkün kılan elektronik cihazların sorunsuz çalışmasını engeller.

NASA'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor

Bilim insanlarının açıklamalarına göre manyetik alanda ortaya çıkan söz konusu 'çökme', güneş rüzgarlarının 'nın manyetik alanı sayesinde oluşan Van Allen Kuşakları'nı deforme etmesiyle ortaya çıktı.

Goddard Jeodezi ve Jeofizik Laboratuvarı'ndan jeofizikçi ve matematikçi Weijia Kuang, "Ters polariteye sahip bir alan, Güney Atlantik Anomalisi olarak bilinen bölgede hızla büyüdü. Bu nedenle söz konusu bölgedeki (manyetik) yoğunluk çevresine göre ciddi şekilde az." diyerek bölgenin bir manyetik zayıflık oluşturduğunu ifade etti.

NASA'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor

Güney Atlantik Anomalisi'ndeki manyetik zayıflık, buradan geçen uyduların normalin üstünde yüklü parçacığa ve radyasyona maruz kalmasına neden olabilir. Bu nedenle uydularda sorunlar yaşanabilir ve sıklıkla kullandığımız elektronik cihazlardan bazıları düzgün çalışmayabilir. Tüm bunların farkında olan bilim insanları, manyetik alandaki çökmeyi yakından takip ediyorlar. (Webtekno)

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NASA'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor
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