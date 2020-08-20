NASA'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor

Dünya ve çevresini incelemeye devam eden NASA'dan bilim insanları, Güney Amerika kıtası ile Atlantik Okyanusu'nun güneyinde Dünya'nın manyetik alanının zayıfladığını tespit ettiler. Bilim insanlarının açıklamalarına göre Güney Atlantik Anomalisi (SAA) olarak bilinen bölgesel zayıflama, batıya doğru hareket ediyor.

Yıldızımız Güneş, Dünya'ya ısı ve ışık dışında yüklü parçacıklar da gönderir. Dünya'nın manyetik alanı ise bu yüklü parçacıkların gezegenimize ulaşmasını engelleyerek yaşamı mümkün kılar. Yüklü parçacıkların Dünya'ya ulaşması hem yaşamı tehdit eder, hem de günümüz medeniyetini mümkün kılan elektronik cihazların sorunsuz çalışmasını engeller.