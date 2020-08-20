Son dakika! İran BAE'ye ait bir gemiye el koydu

Son dakika haberi: İran ve BAE arasında büyük kriz yaşanıyor. İran, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir gemiye el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.

BAE GÜÇLERİ TARAFINDAN AÇILAN ATEŞ SONUCU İKİ İRANLI BALIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İran, hafta başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise aynı gün BAE Sahil Güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu İranlı iki balıkçı hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İRAN'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

İran devlet televizyonundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 'Pazartesi günü kara sularımızda yasa dışı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle bir BAE gemisine el konulmuş ve gemi mürettabatı da gözaltına alınmıştır.'

Açıklamanın devamında ise 'BAE Sahil Güvenlik güçleri ateş açarak iki İranlı balıkçının ölümüne sebep olmuş ve bir tekneye el koymuştur. BAE, çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada durumdan duydukları üzüntüyü bildirerek özür dilemiş ve verilen zararın tanzim edileceğini bildirmiştir.' sözlerine yer verildi.