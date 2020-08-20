Son dakika: Miçotakis'ten geri vites! Kapılar yüzüne kapanınca Türkiye'ye çağrı yaptı...

Türkiye, Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex sonrası sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i donanma ile birlikte bölgeye göndermişti. Yunanistan, Türkiye'nin çalışmaları sonrası dünyayı ayağa kaldırmak için her yolu denedi. AB,Almanya, İsrail, Fransa, NATO, BM başta olmak üzere çalmadık kapı bırakmayan Yunanistan istediğini bir türlü elde edemedi.
Bu süre zarfında denizde provokatif hareketler sergileyen, Meis Adası yakınına hücum botu konuşlandıran Yunanistan, bir yandan da gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulundu. Türkiye, Yunanistan'ın her hamlesine çok daha sert şekilde karşılık verdi. Kendi kara suları içinde Fransa ile ortak tatbikat düzenleyerek Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Yunanistan, Oruç Reis'i de Limnos isimli fırkateyn ile taciz etmeye çalıştı. Ancak T.C.G. Kemal Reis, bu hamleye çok sert karşılık vererek, Limnos'u onarıma gönderdi.
Gerilim, sıcak çatışmaya mı dönüşüyor derken, Yunanistan provokatif hareketlerini biraz daha azalttı. Almanya'dan ve aB'den yüz bulamayan Yunanistan, Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlayınca bu kez Türkiye'ye çağrıda bulundu. Provokatif açıklamalr yapması ile bilinen Yunan Başbakan Miçotakis, CNN'de Türkiye'ye diyalog önerisinde bulundu.
CNN kanalının sunucusu Christiane Amanpour röportajında, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Miçotakis açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz, iki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz"
"Egemen haklarımızı savunmaya devam edeceğiz, ama bir gerilim aramıyoruz ve Türkiye'ye mesajımız basit: meydan okumaya son verin ve gelin uygarca konuşalım"