Son dakika: Miçotakis'ten geri vites! Kapılar yüzüne kapanınca Türkiye'ye çağrı yaptı...

Bu süre zarfında denizde provokatif hareketler sergileyen, Meis Adası yakınına hücum botu konuşlandıran Yunanistan, bir yandan da gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulundu. Türkiye, Yunanistan'ın her hamlesine çok daha sert şekilde karşılık verdi. Kendi kara suları içinde Fransa ile ortak tatbikat düzenleyerek Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Yunanistan, Oruç Reis'i de Limnos isimli fırkateyn ile taciz etmeye çalıştı. Ancak T.C.G. Kemal Reis, bu hamleye çok sert karşılık vererek, Limnos'u onarıma gönderdi.