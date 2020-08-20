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, Sancak Boşnaklarının yanında

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 20.8.2020 ABONE OL
Türkiye, Sancak Boşnaklarının yanında
Türkiye, Kovid-19 sürecinde yetersiz sağlık imkanları nedeniyle zor durumda kalan Balkan ülkelerini desteklemeye devam ediyor. Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde yaşayan Boşnakların yardım talebini geri çevirmeyen Türkiye'nin gönderdiği malzemeler bölgeye ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin, "Türkiye olması gereken yerde olması gereken yardımları yapan bir ülke oldu" dedi.
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Türkiye, Sancak Boşnaklarının yanında
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