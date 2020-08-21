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‘AB Konseyi üye iki ülkenin şantaj esiri’

ANKARA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Konseyi'nin video konferansı sonrası yapılan açıklamaya tepki göstererek, "Konsey'in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir" açıklamasını yaptı. Aksoy, şunları kaydetti: "Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır. Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir."
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‘AB Konseyi üye iki ülkenin şantaj esiri’
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