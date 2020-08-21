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Avrupa’da artışlar rekor seviyede

Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Avrupa’da artışlar rekor seviyede
Dünya geneli: Vaka sayısı 22 milyon 742 bni aştı. Ölü sayısı ise 800 bine yaklaştı.
İtalya: 642 yeni vaka. Mayıs sonundan beri en yüksek günlük vaka artışı.
İspanya: 3 bin 715 yeni vaka. Haziran'dan beri en yüksek günlük artış.
Almanya: Bin 707; Nisandan beri en yüksek artış.
İsveç: 2020'nin ilk yarısında 4 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, ülkede son 150 yıldaki en yüksek ölüm oranı oldu.
Hindistan: Son 24 saatte 69 bin 672 yeni vaka daha görüldü.
İngiltere: Bristol Hastanesi verilerine göre Kovid hastaları 3 ay geçmesine rağmen hala semptomları gösteriyor.
ABD: Hayatını kaybedenlerin sayısı 176 bin 395'e geçti.
Çin: 7 yeni vaka daha var.
Güney Kore: 288 yeni vakaya rastlandı.
Brezilya: Son 24 saatte bin 212 yeni ölüm var.
Hindistan: 977 ölüm daha.
Meksika: 707 kişi daha öldü.
Avustralya: Kovid-19'dan can kaybı 463'e yükseldi.
Rusya: 4 bin 785 yeni vaka.

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Avrupa’da artışlar rekor seviyede
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