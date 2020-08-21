Avrupa’da artışlar rekor seviyede

Vaka sayısı 22 milyon 742 bni aştı. Ölü sayısı ise 800 bine yaklaştı.642 yeni vaka. Mayıs sonundan beri en yüksek günlük vaka artışı.3 bin 715 yeni vaka. Haziran'dan beri en yüksek günlük artış.Bin 707; Nisandan beri en yüksek artış.2020'nin ilk yarısında 4 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, ülkede son 150 yıldaki en yüksek ölüm oranı oldu.Son 24 saatte 69 bin 672 yeni vaka daha görüldü.Bristol Hastanesi verilerine göre Kovid hastaları 3 ay geçmesine rağmen hala semptomları gösteriyor.Hayatını kaybedenlerin sayısı 176 bin 395'e geçti.7 yeni vaka daha var.288 yeni vakaya rastlandı.Son 24 saatte bin 212 yeni ölüm var.977 ölüm daha.707 kişi daha öldü.Kovid-19'dan can kaybı 463'e yükseldi.4 bin 785 yeni vaka.