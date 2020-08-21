Avrupa’da artışlar rekor seviyede

Dünya geneli:
Vaka sayısı 22 milyon 742 bni aştı. Ölü sayısı ise 800 bine yaklaştı.
İtalya:
642 yeni vaka. Mayıs sonundan beri en yüksek günlük vaka artışı.
İspanya:
3 bin 715 yeni vaka. Haziran'dan beri en yüksek günlük artış.
Almanya:
Bin 707; Nisandan beri en yüksek artış.
İsveç:
2020'nin ilk yarısında 4 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, ülkede son 150 yıldaki en yüksek ölüm oranı oldu.
Hindistan:
Son 24 saatte 69 bin 672 yeni vaka daha görüldü.
İngiltere:
Bristol Hastanesi verilerine göre Kovid hastaları 3 ay geçmesine rağmen hala semptomları gösteriyor.
ABD:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 176 bin 395'e geçti.
Çin:
7 yeni vaka daha var.
Güney Kore:
288 yeni vakaya rastlandı.
Brezilya:
Son 24 saatte bin 212 yeni ölüm var.
Hindistan:
977 ölüm daha.
Meksika:
707 kişi daha öldü.
Avustralya:
Kovid-19'dan can kaybı 463'e yükseldi.
Rusya:
4 bin 785 yeni vaka.