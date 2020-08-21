Göçmen teknesi battı: 5’i çocuk en az 45 ölü

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne, motorunun patlaması sonucu battı: 5'i çocuk, en az 45 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Teknede 80'den fazla göçmen bulunduğu ifade edilirken, 37 göçmenin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan göçmenlerin çoğunun Senegal, Mali, Çad ve Gana'dan olduğu vurgulandı. Kurtarılarak Libya'ya götürülen göçmenler ise gözaltına alındı. Öte yandan Haiti açıklarında da bir yelkenli teknenin batması sonucu 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi. Çin'in Yangzı Nehri'nde ise bir petrol tankeri ile yük gemisinin çarpıştı. 17 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılırken, 14 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.