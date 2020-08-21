Rus muhalifi çayla zehirlediler iddiası

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Navalnıy'ın dün sabah Tomsk-Moskova uçuşu sırasında kötüleştiği bildirildi. Uçağın acilen Rusya'nın Omsk şehrine indiğini ve Navalnıy'ın hastaneye ambulansla kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bilgisi paylaşıldı. Navalnıy'ın sözcüsü, "Navalnıy'daki toksik zehirlenme. Navalnıy'ın çaya karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz çünkü sabah içtiği tek şey buydu. Doktorlar, toksinin sıcak sıvıyla hızla vücuda yayıldığını söylüyor" ifadesini kullandı. Hastanenin başhekimi de Navalnıy'ın durumunun ağır olduğunu belirtti. Navalni, haziran ayında Rusya lideri Vladimir Putin'in iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliğini de "darbe" diye tanımlamıştı.