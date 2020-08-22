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Abd’de yine ırkçı polis cinayeti

Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Abd’de yine ırkçı polis cinayeti
ABD'DE, gözaltına alınması esnasında hayatını kaybeden Müslüman Muhammed Muhaymin'e polisin, "Allah sana yardım etmeyecek" dediği görüntüler ortaya çıktı. Phoenix kentinde yaşanan tutuklama hadisesinde, Muhaymin'in "Allahım yardım et" sözlerine karşın polisin "Allah şu anda sana yardım etmeyecek" cevabını verdiği tespit edildi. Muhaymin'in inancı ile alay eden ve ölümüne sebep olan polislerin hala görevde olduğu belirlendi. 2017'de yaşanan olayda Muhaymin, köpeği ile tuvalete girmek istediği için gözaltına alınmak istenmişti.
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Abd’de yine ırkçı polis cinayeti
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