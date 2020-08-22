Almanya'da vaka sayısındaki artış korkuttu

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 2 bin 34 yeni vaka tespit edildi. Bu sayının Nisan ayı sonundan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.



Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele kurumu Robert Koch Enstitüsü tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 2 bin 34 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayının Nisan ayı sonundan bu yana bir günde kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısının 232 bin 82'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 9 bin 267'ye yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı 206 bin 600 olarak açıklanırken, aktif hasta sayısının 16 bin 200 olduğu belirtildi.



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Ensititü, korona virüsün bulaşma katsayısının bir hafta içinde 1.03'ten 1.14 seviyelerine çıktığını duyurdu. Ülkede 52 şehrin federal hükümet tarafından belirlenen 100 bin kişilik yerleşim yerinde haftalık 50 vaka sınırının geçildiği, bu yerleşim yerlerinde yeni yaptırımların yarından itibaren uygulanacağı açıklandı. Bulaşma sınırının aşıldığı bölgelerde 5 kişiden fazla kişiler bir araya gelemeyecek. Aynı masada, kapalı mekanlarda maske takmanın yanı sıra metrekareye göre kişilerin kapalı mekanlara girmesi gibi kurallar uygulanacak.



Enstitü tarafından yapılan açıklamada, aile etkinliklerinde, düğünlerde ve tatilde dikkat edilmeyen sosyal mesafe kuralının ve maske takmamanın vaka sayısının artmasında en büyük etken olduğu ifade edildi. Haftalık 178 laboratuvar tarafından 900 bine yakın test yapılmasının da vaka sayısının yükselmesinde etkili olduğu belirtildi.

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