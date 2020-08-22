Avustralyalı adam babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı

Avustralyalı piyango talihlisi, ailesinin 50 yıldır piyango oynadığı rakamlarla yaklaşık 1 milyon Avustralya doları (750 bin ABD Doları) kazandı.

Talihli adam "Bunlar babamın numaraları. Bazı aile doğum tarihleri ve diğer rakamlar. Ailem yaklaşık 50 yıldır bunları oynuyor" dedi.

Babasının rakamlarının (20, 31, 10, 22, 37 ve 12) olduğunu belirten piyango talihlisi, kazandığını öğrendiğinde ilk başta inanmadığını ve şaka yapıldığını zannettiğini ifade etti. Kazandığı ödülle ev kredisini ödeyeceğini belirten adam, normalde piyango biletini hiç kontrol etmediğini ve yetkililerin kendisini aramasından memnunluk duyduğunu açıkladı.