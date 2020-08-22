Birkaç saat içinde zengin oldular

Avustralya'nın güneyinde iki "altın avcısı" bir günde 250 bin Amerikan doları (yaklaşık 1.8 milyon lira) değerinde iki altın külçesi buldu. Brent Shannon ve Ethan West, doğal altın külçelerini Victoria eyaletinin altın madenciliği yapılan Tarnagulla kenti yakınında buldu. Ethan West, "Bir günde iki büyük altın parçası bulduk" dedi. Külçelerin ağırlığı yaklaşık 3.5 kilogram. Madenciler altını, yeri kazarak dedektörlerle arıyor. Avustralya'nın bakir bölgelerinde altın arayanları gösteren TV programında konu edilen altın avcılarından Shannon, "Pek el değmemiş ve madencilik yapılmamış bir yerdi" diye konuştu.