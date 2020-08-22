"CoroNation" belgeseli Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne seriyor

Ay Vey Vey'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, çalışmanın, "Benzeri görülmemiş" bir karantinanın uygulandığı 11 milyon nüfusa sahip Wuhan'daki Kovid-19 salgınına dair ilk uzun metraj belgesel olduğu belirtildi.
Paylaşımda, "Film, askerileştirilmiş devlet kontrolünün, acil tıbbi müdahalenin ve otoriter devletin gölgesindeki sıradan insanların yaşamlarının her yere nüfuz eden kapsamını tasvir ediyor.
Bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük krizle ilgili ilk elden bir hikaye." ifadelerine yer verildi.
Ay, prodüktörlüğünü yaptığı 115 dakikalık uzun metraj belgesel filmi, Avrupa'dan yönetti.