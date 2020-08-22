Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri "CoroNation" belgeseli Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne seriyor

"CoroNation" belgeseli 'daki karantina sürecini gözler önüne seriyor

Sanatçı Ay Vey Vey, yeni tip (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 'in kentindeki karantina sürecini anlatan "CoroNation" isimli bir belgesel hazırladı. "The Art Newspaper" gazetesinin haberine göre, Vuhan'daki karantina sürecini yaşayan kişiler tarafından çekilen belgesel görüntüleri, sıra dışı zamanlarda çekilmiş sıradan hayatları gösteriyor. Filmin amacının, "Çin'in, gözetim, ideolojik beyin yıkama ve toplumun her yönünü kontrol etmek için kaba bir kararlılıkla kriz yönetimi ve sosyal kontrol mekanizmasını" ortaya koymak olduğu ifade edildi. Vuhan halkının salgınla mücadelesine yer verilen belgeselde, kentte karantina sürecinde çekilen görüntülere yer veriliyor.

AA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 16:33 Son Güncelleme: 22.8.2020 16:48 ABONE OL
Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne serdi!

Ay Vey Vey'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, çalışmanın, "Benzeri görülmemiş" bir karantinanın uygulandığı 11 milyon nüfusa sahip Wuhan'daki Kovid-19 salgınına dair ilk uzun metraj belgesel olduğu belirtildi.

Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne serdi!

Paylaşımda, "Film, askerileştirilmiş devlet kontrolünün, acil tıbbi müdahalenin ve otoriter devletin gölgesindeki sıradan insanların yaşamlarının her yere nüfuz eden kapsamını tasvir ediyor.

Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne serdi!

Bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük krizle ilgili ilk elden bir hikaye." ifadelerine yer verildi.

Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne serdi!

Mayıs ortasından bu yana yeni vaka kaydedilmeyen 'da hayat normale dönmüş durumda. 'den 2015 yılında ayrılan Ay, önce Berlin'e, ardından İngiltere'ye yerleşti.

Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne serdi!

Ay, prodüktörlüğünü yaptığı 115 dakikalık uzun metraj belgesel filmi, Avrupa'dan yönetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
"CoroNation" belgeseli Vuhan'daki karantina sürecini gözler önüne seriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA