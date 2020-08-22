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'da kargo uçağı düştü

'ın başkenti Juba'da bir kargo uçağı kalkıştan sonra düştü.

AA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 13:17 ABONE OL
Güney Sudan'da kargo uçağı düştü

Juba Uluslararası Havalimanı yöneticisi Kur Kuol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Batı Havacılık'a ait kargo uçağında 8 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Kuol, Kuzey Bahr el Ghazal eyaletine giden uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü belirtirken, kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları ise kazada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını, olay yerinde 6 kişinin cesetlerinin görüldüğünü aktardı.

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Güney Sudan'da kargo uçağı düştü
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