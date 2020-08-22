Libya’da karşılıklı ateşkes kararı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi olarak tanınan Başbakan Fayiz es-Serrac hükümeti, taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Açıklamaya göre Serrac "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdi.Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini açıkladı. Libya Başbakanı, amaçlarının Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti.Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını" istedi. Serrac'ın açıklamasında ayrıca mart ayında ülkede meclis ve devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmesi çağrısı da yapıldı.Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca Libya'daki tüm taraflar, geçmişi bir kenara bırakmaya, Anayasa'ya uygun bir seçim süreci ile devleti yeniden inşa etmeye ve ülkede istikrarı sağlamak için kapsamlı bir uzlaşı hamlesi başlatmaya davet edildi. BM Libya Özel Temsilciliği de Twitter hesabından her iki taraf için 'önemli bir anlaşma' olarak nitelediği ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti