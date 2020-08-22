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Rus doktorlar: Zehirlenmemiş

Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Rus doktorlar: Zehirlenmemiş
Muhalif Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın önceki gün içtiği çaydan zehirlenme şüphesiyle komaya girmesinin yankıları sürüyor. Avrupa Birliği, Navalnıy'ın Rusya dışında tedavi edilmesi için Rus makamlarının verdiği sözü tutacağına inandıklarını söyledi. Durumunun hala stabil olmadığı açıklanan Navalnıy'i tedavi eden doktorlar ise bir tanıya varabildiklerini açıkladı. Rus Sputnik ajansına göre doktorlar, politikacının durumuna, kan şekerinin düşmesinin yol açtığı bir metabolik hastalığın sebep olduğunu belirtti.
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Rus doktorlar: Zehirlenmemiş
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