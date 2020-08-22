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Yunan : haklı

Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Yunan Profesör Aleksis İraklidis: Türkiye haklı
Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyonun yükseldiği dönemde Atina'dan özeleştiri niteliğinde bir ses yükseldi. Yunan Profesör Aleksis İraklidis, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunların sorumlusunun Türkiye değil, Yunanistan olduğunu söyledi. Atina Pantion Üniversitesi Uluslararası ilişkiler ve Kriz Yönetimi Profesörü Aleksis İraklidis, ikili ilişkilerdeki sorunlarla ilgili objektif değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber'e göre bir radyo programında konuşan Yunan Profesör, ikili sorunlardan Atina yönetimini sorumlu tuttu, Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye'nin haklı olduğunu söyledi. "Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Mısır'dan da büyük bir kıyı şeridine sahip, buna rağmen Türkiye'nin hak arayışına, 'hayır' diyoruz" ifadesini kullanan İraklidis, Türk tezinin daha akılcı ve bilimsel olduğunu vurguladı.
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Yunan Profesör Aleksis İraklidis: Türkiye haklı
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