ABD’de polis terörüne bir kurban daha

ABD'de, polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd olayının bir benzeri daha yaşandı. Arizona eyaletinde polis tarafından sıcak asfalta bastırılan 28 yaşındaki Ramon Timothy Lopez, hayatını kaybetti. Phoenix kentinde alkol çaldığı belirtilen Lopez, polis tarafından takibe alındı. Polislerin vücut kamerası tarafından çekilen görüntülerde, Lopez'in kaçtığı ve polis memuruna şişe fırlattığı görüldü. Daha sonra diğer polislerin gelmesiyle kelepçelenen Lopez, yere yatırıldı ve 6 dakika boyunca vücudu sıcak asfalta bastırıldı. Baygınlık geçiren Lopez, hastanede hayatını kaybetti. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Lopez'in kardeşi David Gonzales "Kimse mükemmel değil ama o da böyle bir şeyi hak etmedi" dedi.