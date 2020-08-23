Çocuk diye havaya kaldırdı cüce çıktı!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs salgını sırasında yaptığı bir ziyarette, takım elbise giymiş ve yüzünde maske olan cüce bir vatandaşı "çocuk" sanıp kucağına aldı. Daily Star'ın haberine göre kameralara yansıyan görüntülerde, pazartesi günü ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Aracaju şehrini ziyaret eden Bolsonaro, havaalanında bir grup vatandaşın sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla karşılandı. Brezilya liderinin omzuna çıkardığı bu kişi "Efsane Bolsonaro!" diye bağırdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve en az 1.7 milyon kez izlenen videoda, yakınlarda bir kadının "Bu bir çocuk mu?" dediği duyuldu. Hatasını sonradan fark eden Bolsonaro, kucağına aldığı vatandaşı hızla yere bıraktı. Brezilya lideri, sosyal medyada alay konusu oldu. Independent Türkçe