Libya’daki ateşkese Türkiye damgası

Libya'daBirleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) ile darbeci Hafter milisleri tarafından karşılıklı olarak ilan edilen ateşkesin yankıları sürüyor. UHM Başbakanı Fayiz es-Serrac fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkat çekmiş ve Mart 2021'de seçim çağrısı yapmıştı. Hafter milislerinin 15 ayı aşkın süre başkent Trablus'u işgal girişimi ile Libya adeta bölünmenin eşiğine gelmişti.Parçalanmanın eşiğine gelen Libya'da şartlar Türkiye'nin müdahalesi ile tamamen değişti.Tüm baskılara rağmen Türkiye tek başına Libya'daki siviller için seferber oldu. Türkiye'nin darbeci Hafter'e karşı kararlı duruşu ile Libya'da şimdiye kadar binlerce sivilin hayatı kurtuldu. Ankara masada ise Libya'nın egemenliği ve kalıcı ateşkes için de yoğun bir diplomasi yürüttü. Son ateşkes ile de Libya'da bu kez barış umudu doğdu.Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Libya Başbakanı Fayiz es- Serrac ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih tarafından duyurulan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.