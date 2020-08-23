NASA açıkladı! Göktaşı dünyaya doğru mu geliyor?

DÜNYAYA ÇARPMA OLASILIĞI NEDİR?

Yapılan hesaplamalara göre astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğu belirtildi. İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi.