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açıkladı! Göktaşı dünyaya doğru mu geliyor?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi (), Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük olan bir asteroidin kasım ayında gezegenin yakınından geçmesinin beklendiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 09:47 Son Güncelleme: 23.8.2020 10:04 ABONE OL
NASA açıkladı! Göktaşı dünyaya doğru mu geliyor?

tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018VP1 adı verilen asteroidin, ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önce, yani 2 Kasım'da Dünya'nın çevresinden geçmesi bekleniyor.

NASA açıkladı! Göktaşı dünyaya doğru mu geliyor?

DÜNYAYA ÇARPMA OLASILIĞI NEDİR?

Yapılan hesaplamalara göre astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğu belirtildi. İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi.

NASA açıkladı! Göktaşı dünyaya doğru mu geliyor?

"BİR GÖKTAŞI ÇARPMADIĞI KALMIŞTI

Amerikan medyasında söz konusu haber, yeni tip koronavirüs salgını ve diğer afetlerle geçen 2020 yılı için "bir göktaşı çarpmadığı kalmıştı" şeklinde yorumlara neden oldu.

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NASA açıkladı! Göktaşı dünyaya doğru mu geliyor?
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