NATO, Belarus sınırına asker mi gönderdi? Son dakika açıklaması geldi...

Son dakika haberi: NATO'nun Belarus veya başka bir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirten Lungescu, "NATO'nun bölgede askeri takviye çalışması bulunmamaktadır. Duruşumuz kesinlikle savunmaya yöneliktir. Tetikteyiz ve herhangi bir saldırıyı caydırmaya, müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Minsk yönetimini temel haklara saygı duymaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri kazandığı açıklanan ancak muhalefetin seçimde hile yapıldığı suçlamasıyla karşılaşan Lukaşenko, NATO'nun Belarus'u bölmeye ve ülkeye "yeni bir cumhurbaşkanı yerleştirmeye" çalıştığını iddia etmişti.

BELARUS'TAKİ GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Lukaşenko, Polonya ve Litvanya'daki askerlerin hazırlık içinde olduklarını savunarak, silahlı kuvvetleri ülkenin batı sınırından çektiğini belirtmişti. Lukaşenko, kendisine karşı düzenlenen protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." demişti.

Belarus'ta seçimden sonra başlayan gösteriler devam ediyor.

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