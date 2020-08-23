Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri NATO, Belarus sınırına asker mi gönderdi? Son dakika açıklaması geldi...

, sınırına asker mi gönderdi? açıklaması geldi...

haberi: , sınırına asker gönderdiği iddialarını yalanladı. NATO, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya ve Litvanya'daki askeri birliklerin bölgeye takviye edildiğine yönelik iddialarını reddetti. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, "NATO'nun Belarus sınırına takviye yaptığına dair tüm iddialar temelsizdir." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 11:51 Son Güncelleme: 23.8.2020 11:54 ABONE OL
NATO, Belarus sınırına asker mi gönderdi? Son dakika açıklaması geldi...

Son dakika haberi: NATO'nun Belarus veya başka bir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirten Lungescu, "NATO'nun bölgede askeri takviye çalışması bulunmamaktadır. Duruşumuz kesinlikle savunmaya yöneliktir. Tetikteyiz ve herhangi bir saldırıyı caydırmaya, müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Minsk yönetimini temel haklara saygı duymaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri kazandığı açıklanan ancak muhalefetin seçimde hile yapıldığı suçlamasıyla karşılaşan Lukaşenko, NATO'nun Belarus'u bölmeye ve ülkeye "yeni bir cumhurbaşkanı yerleştirmeye" çalıştığını iddia etmişti.

BELARUS'TAKİ GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Lukaşenko, Polonya ve Litvanya'daki askerlerin hazırlık içinde olduklarını savunarak, silahlı kuvvetleri ülkenin batı sınırından çektiğini belirtmişti. Lukaşenko, kendisine karşı düzenlenen protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." demişti.

Belarus'ta seçimden sonra başlayan gösteriler devam ediyor.

AB: Belarus’taki seçim sonuçlarını tanımıyoruz

Son dakika! Göstericinin vurulma anları çıktı! Halk sokağa döküldü

ARKADAŞINA GÖNDER
NATO, Belarus sınırına asker mi gönderdi? Son dakika açıklaması geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA