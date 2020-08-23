Pandemi 2 yıldan az sürecek

Dünya geneli:
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 149 bini aştı. 803 bin 803 kişi öldü. Virüs saptanan 15 milyon 732 bin 468 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Sağlık Örgütü:
Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin iki yıldan az süreceğini açıkladı.
ABD:
Son 24 saatte bin 792 artışla ölü sayısı 180 bine yaklaştı. Vakalar ise 5 milyon 800 bin 392'ye yükseldi.
Güney Kore:
324 yeni vaka var.
Çin:
22 yeni vaka var.
Polonya:
903 yeni vaka. Aylar sonra en yüksek günlük vaka.
Lübnan:
2 haftalık kısmı yasaklar başladı. Geceleri sokağa çıkma yasak.
Hindistan:
Son bir günde 945 kişi daha öldü.
Meksika:
504 kişi daha öldü.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı.
Avustralya:
Kovid-19'dan can kaybı 485'e yükseldi.
Almanya:
Biontech şirketi, son test aşamasına getirdiği korona aşısı araştırmalarının olumlu sonuçlanması halinde ekimde seri üretime başlamak için müracaat edeceklerini açıkladı.
Rusya:
Kovid-19 vaka sayısı 951 bini geçti.