Pandemi 2 yıldan az sürecek

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 149 bini aştı. 803 bin 803 kişi öldü. Virüs saptanan 15 milyon 732 bin 468 kişi sağlığına kavuştu.Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin iki yıldan az süreceğini açıkladı.Son 24 saatte bin 792 artışla ölü sayısı 180 bine yaklaştı. Vakalar ise 5 milyon 800 bin 392'ye yükseldi.324 yeni vaka var.22 yeni vaka var.903 yeni vaka. Aylar sonra en yüksek günlük vaka.2 haftalık kısmı yasaklar başladı. Geceleri sokağa çıkma yasak.Son bir günde 945 kişi daha öldü.504 kişi daha öldü.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı.Kovid-19'dan can kaybı 485'e yükseldi.Biontech şirketi, son test aşamasına getirdiği korona aşısı araştırmalarının olumlu sonuçlanması halinde ekimde seri üretime başlamak için müracaat edeceklerini açıkladı.Kovid-19 vaka sayısı 951 bini geçti.