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Pandemi 2 yıldan az sürecek

Giriş Tarihi: 23.8.2020 ABONE OL
Pandemi 2 yıldan az sürecek
Dünya geneli: Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 149 bini aştı. 803 bin 803 kişi öldü. Virüs saptanan 15 milyon 732 bin 468 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya Sağlık Örgütü: Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin iki yıldan az süreceğini açıkladı.
ABD: Son 24 saatte bin 792 artışla ölü sayısı 180 bine yaklaştı. Vakalar ise 5 milyon 800 bin 392'ye yükseldi.
Güney Kore: 324 yeni vaka var.
Çin: 22 yeni vaka var.
Polonya: 903 yeni vaka. Aylar sonra en yüksek günlük vaka.
Lübnan: 2 haftalık kısmı yasaklar başladı. Geceleri sokağa çıkma yasak.
Hindistan: Son bir günde 945 kişi daha öldü.
Meksika: 504 kişi daha öldü.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı.
Avustralya: Kovid-19'dan can kaybı 485'e yükseldi.
Almanya: Biontech şirketi, son test aşamasına getirdiği korona aşısı araştırmalarının olumlu sonuçlanması halinde ekimde seri üretime başlamak için müracaat edeceklerini açıkladı.
Rusya: Kovid-19 vaka sayısı 951 bini geçti.

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Pandemi 2 yıldan az sürecek
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