Son dakika haberi: ABD'den İran'a bir tehdit daha! Pompeo: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

ABD'den İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken Rusya ve Çin'e yönelik de bir uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ya uygulanan silah ambargosuna değindi. Bakan Pompeo, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara uymamaları halinde Rusya ve Çin'e karşı her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Pompeo, "Birleşmiş Milletler'in yaptırımları geri geldiğinde sizi temin ederim ki ABD, Çinlilerin ve Rusların İran'a bizi tehdit eden silahı teslim etmek için cephaneliğindeki her şeyi kullanacak. Ayrıca küresel silah tedarikçisi olma amacıyla para alamamaları için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BAŞLATMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTIK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi üzerine bazı ülkelerin ABD'nin snapback'i yürürlüğe koyma hakkını kaybettiğini iddia etmelerine de değinen Pompeo, ülkesinin bu hakkı elinde tuttuğunu ve bunu kullanmak için izne ihtiyaç duymadığını savundu. "Kimsenin iznine ihtiyacımız yok" diyen Pompeo, "İran, gönüllü nükleer taahhütlerini ihlal ediyor. Snapback'i başlatmak için koşul yerine getirildi ve şimdi başlatmak için düğmeye bastık" şeklinde konuştu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'yı eleştirdi