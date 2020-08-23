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haberi: 'da sıcak hava alarmı! Yüksek sıcaklık nedeniyle 148 kişi öldü

’daki yüksek sıcaklık nedeniyle ülkede alarm durumuna geçildi. gelen habere göre; ’da hava sıcakları nedeniyle 148 kişi hayatını kaybetti. Tokyo Metropol Valiliği son dakika uyarılar yaparken son hafta ise sıcak çarpması nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi: Tokyo'da yüksek sıcaklık! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

'da yüksek hava sıcaklarıyla ilgili haberi geldi. Japonya'nın başkenti 'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı. Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Tokyo Metropol Valiliği, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Son dakika haberi: Tokyo'da yüksek sıcaklık! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 148'E YÜKSELDİ

Buna göre, son haftada 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ağustos başından beri başkent metropolünde sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Son dakika haberi: Tokyo'da yüksek sıcaklık! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

ÖLENLERİN YÜZDE 80'İ 70 YAŞIN ÜSTÜNDE

Bir hafta içinde ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının 70 yaşın üstünde olduğu, 14'ünün ise evinde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.

Hava sıcaklığı 'nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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Son dakika haberi: Tokyo'da sıcak hava alarmı! Yüksek sıcaklık nedeniyle 148 kişi öldü
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