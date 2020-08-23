Japonya'da yüksek hava sıcaklarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı. Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Tokyo Metropol Valiliği, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.