BAE ve İsrail’e karşı direniş birliği

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) siyasi muhalifler, İsrail ile normalleşmeye karşı direniş birliği kurdu. Birlik, ilk açıklamasında "İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine meşruiyet kazandıran" anlaşmanın ümmete ihanet olduğu vurgulandı. Öte yandan Tunus'ta onlarca kişi İsrail-BAE anlaşmasını "Normalleşme büyük ihanettir" ve "Kudüs ümmetin pusulasıdır" pankartlarıyla protetso etti. Öte yandan İsrail'de haftalardır süren Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Netanyahu'nun istifasını isteyen binlerce kişi yasağa rağmen Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutuna yürüdü. Arbedede 7 kişi gözaltına alındı.