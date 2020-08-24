Buz devri’nden kalma köpeğin mİdesınden gergedan çıktı

Buz Devri'nden kalan, kusursuz şekilde korunmuş bir köpeğin gövdesini inceleyen bilim insanları, beklenmedik bir keşif yaptı. Köpeğin midesinin içinde, son tüylü gergedana ait olduğu düşünülen bir parça bulundu. 14 bin yıllık yavru köpeğin midesini inceleyen araştırmacılar, önce tüylü bir dokuya rastladı. Kürkün ince ve sarı olması nedeniyle parçanın bir mağara aslanına ait olduğu varsayıldı. Ancak yapılan testler farklı bir canlıya işaret etti. Evrimsel genetik profesörü Love Dalen, bulgunun mitokondrial DNA analizinin yünlü gergedanlarla neredeyse mükemmel bir eşleşme kurduğunu ifade etti. Numuneyi radyokarbon yöntemiyle tarihlendiren uzmanlar, gergedan derisinin yaklaşık 14 bin 400 yıllık olduğunu belirledi. Independent Türkçe