Libya’dan Türkiye’ye destek teşekkürü

Libya Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Katar'a Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Konsey üyeleri Muhammed Ammari Zayid ve Ahmed Hamza'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Konsey'den yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, ülkede yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Libya krizine yönelik uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Konsey, Türkiye ve Katar'ın yanı sıra Libya hükümeti ile halkına destek veren dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti. Ayrıca, kardeş ülke Mısır'ın da Libya'da barış ve istikrarın tesis edilmesinde olumlu rol oynaması istendi. Libya'da modern sivil devletten vazgeçilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, savaş suçu ve insanlığa karşı suç sayılabilecek ihlaller işleyenlerin dahil edilmeyeceği temeller üzerinde siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine işaret edildi.Libya Yüksek Devlet Konseyi ise Türkiye ve Katar'ın Hafter milisleriyle mücadelesini övdü. Konsey, Başbakan Serrac ve Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in ateşkes çağrısının ardından önceki gün yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Başta Türkiye ve Katar olmak üzere Hafter ve onun paralı askerlerinin saldırılarına karşı koymada bize destek veren dost ve kardeş ülkelerin oynadığı rolü takdir ediyoruz " ifadesi kullanıldı.