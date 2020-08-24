S-400’lerde ikinci imza bilmecesi

Rusya'nın resmi silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını söyledi. Moskova'daki Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde konuşan Miheyev, "Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz" dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziranda Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü söylemişti. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev ise "Türkiye ile ek opsiyon için imzaları atma konusunda ileri bir safhadayız. Şu anda başka bazı detayları konuşuyor, üzerinde anlaşıyor ve başka bir opsiyona yönelik imzalar atmak için Türk partnerlerimizin kararını bekliyonruz" açıklamasında bulundu.