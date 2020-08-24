SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 24 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

Son dakika! 24 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, toplam can kaybı 6 bin 139 oldu. 743 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 796 olarak açıklandı.

İŞTE 24 AĞUSTOS VERİLERİ;



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 95.943

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI:1.443

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 743 "YENİLEN VİRÜS OLACAKTIR" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak

Türkiye'de 23 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

19 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.

İŞTE 23 AĞUSTOS VERİLERİ;



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 80302

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1217

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 795

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 80 bin 302 testten 1217'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 121 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 237 bin 165'e yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 795 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, toplam hasta sayısı 258 bin 249, toplam vefat sayısı 6 bin 121, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 165 oldu.



'SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK'



Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" değerlendirmesinde bulundu.

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.

DÜNKÜ VERİLER

Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak.

Bakan Koca, filyasyon başarımızı açıkladı: Yenilen virüs olacak | Video

BAKAN KOCA: FİLYASYON EKİBİ SAYIMIZI 9 BİN 344'E ÇIKARDIK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, 1837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.