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Son dakika: 'nde feci ! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ile ilgili korkunç görüntüler ortaya çıktı...

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 06:37 Son Güncelleme: 25.8.2020 06:45 ABONE OL
Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde şoförü henüz tespit edilemeyen kamyon ile B.Ç. idaresindeki 34 BP 748 plakalı otomobil ve A.A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada 34 BP 748 plakalı otomobilde bulunan A.Ç, G.Y. ve A.Ç. hayatını kaybetti.

Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Otomobil sürücüleri B.Ç. ve A.A. ile bu araçlarda bulunan E.Z.Ç. ve T.A.A. da yaralandı.

Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

yapan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü.

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Son dakika: Kocaeli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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