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Trump’ı şimdi de ablası topa tuttu

Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Trump’ı şimdi de ablası topa tuttu
ABD Başkanı Donald Trump'ın kız kardeşi eski federal yargıç Maryanne Trump Barry'nin erkek kardeşini çok sert ifadelerle eleştirdiği ses kayıtları ortaya çıktı.Washington Post'un haberine göre, yeğeni Mary L. Trump tarafından gizlice kaydedilen görüşmelerde Barry, ABD Başkanı Trump'ı "sahtekar" ve "zalim" diye niteledi. Kardeşinin uyguladığı, ABD'ye girmek isteyen göçmenlerin çocuklarının sınırda ailelerinden ayrılmasını içeren göçmen politikasını eleştiren Barry "Hiçbir prensibi yok. Hiç, hiç" ifadelerini kullandı.

'LANET OLASI TWEETLERİ'
Kardeşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar hakkında kamuoyuna daha önce konuşmayan Barry, yeğenine Trump için şu ifadeleri kullanıyor: "Lanet olası tweetleri ve yalanları. Aman tanrım. Hepsi sahtekarlık. Sahtekarlık ve zalimlik. Donald zalim. WP'nin kayıtları, Donald Trump hakkında "Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man" (Çok fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?) isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, 2018 ve 2019'da Barry ile yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti.

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Trump’ı şimdi de ablası topa tuttu
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