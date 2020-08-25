ABD polisinden siyahi gence 7 kurşun

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiye karşı orantısız güç kullanması yüzlerce kişiyi sokağa döktü. Kenosha kentinde bir polis, aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese geldi. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen Jacob Blake adlı bir siyahi vatandaş ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı ve daha sonra arabasına yöneldi. Blake, arabasına bindiği sırada bir polis arkasından 7 el ateş etti. Olay anında ikinci bir polis de elinde silahıyla arabanın yanına geldi. O anlar çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekilerin büyük panik yaşadığı görüldü. Ağır yaralanan Blake'in, Milwaukee kentindeki Froedtert Hastanesine kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve bu sırada polislerin geldiğini ifade etti.Polisin siyahi vatandaşı vurduğu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine yüzlerce protestocu sokaklara döküldü. Kent genelinde ve Kenosha polis merkezi yakınlarında bir araya gelen göstericiler polis şiddetini protesto etti. Gece saatlerinde kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Wisconsin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu polislerin idari izne ayrıldığı duyuruldu. 25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un ölümünün ardından ülke genelinde yaklaşık iki ay süren protestolar düzenlendi.