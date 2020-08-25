Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi

'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi

'nin Detroit kentinde 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, tıbbi müdahaleye yanıt vermediği için öldüğü düşünülerek cenaze evine götürüldü. Tahnit işlemleri yapılmak üzereyken genç kadının yaşadığı anlaşıldı. Açıklamaya göre, sağlık görevlileri 30 dakika boyunca kadını yaşama döndürmeye çabaladı ancak yanıt alamayınca doktora başvurdu. Doktor, "olay yerindeki sağlık ekibinin sağladığı tıbbi bilgiye göre hastanın yaşamını yitirdiğini" söyledi.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:52 Son Güncelleme: 25.8.2020 14:52 ABONE OL
ABD'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi

Guardian'ın haberine göre, aile avukatı Geoffrey Fieger, cenaze işlemlerine hazırlanan bedenin Timesha Beauchamp'a ait olduğunu belirleyerek, "Açık konuşmak gerekirse, vücudundan kanı tahliye etmek üzerelerdi" diye konuştu. Michigan eyaleti bünyesindeki Southfield itfaiyesi, açıklaması güç olaylar zincirinin, tıbbi yardım ekibinin 20 yaşındaki kadını evde tepkisiz bulmasıyla başladığını açıkladı.

ABD'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi

Açıklamaya göre, sağlık görevlileri 30 dakika boyunca kadını yaşama döndürmeye çabaladı ancak yanıt alamayınca doktora başvurdu. Doktor, "olay yerindeki sağlık ekibinin sağladığı tıbbi bilgiye göre hastanın yaşamını yitirdiğini" söyledi. Oakland muayene ekipleri, kadının bedeninin otopsi yapılmadan aileye teslim edilebileceğine karar vermişti ki, herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Cenaze evinde kadının bir saatten fazla süredir hayatta olduğu ortaya çıktı.

ABD'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi

Cenaze eviyetkilileri, kadının soluk aldığını tespit ederek acil servisi aradı. Avukat Fieger, olay anını şu sözlerle anlattı: "Tam da cenaze işlemleri yapılmak üzereydi. Cenaze evi görevlileri kadının bedeninin bulunduğu ceset torbasının fermuarını açtığında Timesha'nın gözlerinin açık olduğunu gördü."

ABD'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi

Detroit Tıp Merkezi'nin sözcüsü Brian Taylor, olayın yaşandığı gece Beauchamp'ın durumunun kritik olduğunu kaydetti. Beauchamp'ın annesi Erica Lattimore ise "İçim parçalanıyor. Çocuğum hayatta olmasına rağmen öldüğünü bildirdiler." dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Southfield itfaiyesi, itfaiye ve polis departmanlarının prosedürlere uygun davrandığını savundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA