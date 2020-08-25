ABD'de dünyayı şoke eden olay! Öldü denilen kadın cenazede dirildi

Açıklamaya göre, sağlık görevlileri 30 dakika boyunca kadını yaşama döndürmeye çabaladı ancak yanıt alamayınca doktora başvurdu. Doktor, "olay yerindeki sağlık ekibinin sağladığı tıbbi bilgiye göre hastanın yaşamını yitirdiğini" söyledi. Oakland muayene ekipleri, kadının bedeninin otopsi yapılmadan aileye teslim edilebileceğine karar vermişti ki, herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Cenaze evinde kadının bir saatten fazla süredir hayatta olduğu ortaya çıktı.