Almanya tarafını belli etti! Yunanistan'ın provokasyonuna ortak oldular

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta egemenlik haklarını savunacaklarını, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını ancak bunun tehditler altında olmayacağını söyledi.
Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas Atina'da | Video
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, gerilimi düşürme çağrılarına rağmen Türkiye'nin hak ihlali yaptığını öne sürdü.
TARAFINI BELLİ ETTİ
Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile mevcut anlaşmazlığında Yunanistan'ın yanında olduklarını söyledi.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri panikletti! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor Türkiye enerjide ezberleri bozdu Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan kritik ziyaret öncesi flaş açıklama! Doğu Akdeniz'de doğrudan diyalog çağrısı...