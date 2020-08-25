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Almanya tarafını belli etti! 'ın provokasyonuna ortak oldular

Türkiye'nin 'deki hamlelerinden rahatsız olan 'dan skandal Türkiye açıklaması geldi. Bakanı Heiko Maas ile ortak açıklama yapan Yunanistan Nikos Dendias küstah açıklamalarda bulundu. Almanya ise Dendias'ın provokatif sözlerine destek oldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 15:01 Son Güncelleme: 25.8.2020 15:26 ABONE OL
Almanya tarafını belli etti! Yunanistan'ın provokasyonuna ortak oldular

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta egemenlik haklarını savunacaklarını, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını ancak bunun tehditler altında olmayacağını söyledi.

Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas Atina'da | Video

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, gerilimi düşürme çağrılarına rağmen Türkiye'nin hak ihlali yaptığını öne sürdü.

TARAFINI BELLİ ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile mevcut anlaşmazlığında Yunanistan'ın yanında olduklarını söyledi.

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Almanya tarafını belli etti! Yunanistan'ın provokasyonuna ortak oldular
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