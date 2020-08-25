Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! Rus savaş uçakları BD, İsveç ve Almanya keşif uçaklarını önledi.

'nde tehlikeli yakınlaşma! Rus savaş uçakları BD, ve keşif uçaklarını önledi.

Son günlerde Karadeniz’de yabancı uçakların sınırlarına yaklaşmasını önleyen Rusya bu kez ’nde ABD, ve keşif uçaklarını önledi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:34 ABONE OL
Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! Rus savaş uçakları BD, İsveç ve Almanya keşif uçaklarını önledi.

Son günlerde Karadeniz'de yabancı uçakların sınırlarına yaklaşmasını önleyen Rusya bu kez Baltık Denizi'nde ABD, İsveç ve Almanya keşif uçaklarını önledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ABD'ye ait RC-135, İsveç'e ait Gulfstream ve Almanya'ya ait Lockheed P-3 Orion tipi keşif uçakları, ayrı zaman dilimlerinde Baltık Denizi çevresinin tarafsız sularında keşif uçuşları yaptı. Rusya'nın radarları tarafından takip edilen keşif uçakları Rusya'nın sınırlarına yaklaşınca Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 savaş uçağı, askeri havaalanından kalkış yaptı. Rus savaş uçağı diğer ülkelerin keşif uçaklarına yaklaşarak sınırlarına yaklaşmasını engelledi. Yapılan engellemelerden sonra keşif uçakları geriye dönüp Baltık Denizi'nden ayrıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının önlemesinin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini ve yabancı ülkelerin keşif uçaklarının Rusya sınırlarına girmediğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Baltık Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! Rus savaş uçakları BD, İsveç ve Almanya keşif uçaklarını önledi.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA