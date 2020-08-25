Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Pandemi bitene kadar...

Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için Microsoft'taki görevini bırakan Bill Gates, ABD'nin salgınla mücadelesini ise şöyle değerlendirdi:

"Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik.



Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük.



Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim."

Covid-19 ile mücadelenin siyasi boyutuna da değinen Gates'e göre Joe Biden'ın seçilmesi, işleri yoluna koymayacak.