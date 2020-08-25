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'ten son dakika açıklaması! Pandemi bitene kadar...

'un kurucusu , resmi rakamlara göre 23 milyondan fazla insanın enfekte olduğu, 817 bin kişinin ise hayatını kaybettiği pandemisi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Pandemi süresinde corona virüs hakkındaki fikirleriyle gündeme gelen Bill Gates, ABD'de pandemi sona ermeden milyonlarca kişinin hayatını kaybedeceğini ancak bunun sebebinin hastalığın kendisi olmayacağını ifade etti. İşte coronavirüs salgını ile ilgili Bill Gates'ten çarpıcı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 12:48 Son Güncelleme: 25.8.2020 12:48 ABONE OL
Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Pandemi bitene kadar...

ABD'li ünlü iş insanı 'e pandemisi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Coronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklamaları ile gindeme gelen Gates, The Economist'e yaptığı açıklamasında pandemi sona ermeden önce milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini ifade ederken ölümlerin çağunun nedeninin hastalığn kendisi olmaaycağını ifade etti. İşte Bill Gates'in son dakika açıklamaları...

Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Pandemi bitene kadar...

ABD'li ünlü iş insanı 'e göre, pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, corona virüsün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak.

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ ETKİLEYECEK

The Economist'e konuşan kurucusu, corona virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. Gates'e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV'le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.

Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Pandemi bitene kadar...

NTV'de yer alan habere göre; 'un kurucusu Gates ve eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde yer alıyor. Gates vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yaptığını ve corona virüs aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını açıklamıştı.

Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Pandemi bitene kadar...

Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için 'taki görevini bırakan , ABD'nin salgınla mücadelesini ise şöyle değerlendirdi:

"Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik.

Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük.

Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim."

ile mücadelenin siyasi boyutuna da değinen Gates'e göre Joe Biden'ın seçilmesi, işleri yoluna koymayacak.

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Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Pandemi bitene kadar...
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