Gandhi’nin gözlüğü rekor fiyata satıldı

Hindistan halkının kurtuluş mücadelesini başlatan efsanevi lider Mahatma Gandhi'nin gözlüğü, 260 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 496 bin lira) satıldı. Gandhi ile özdeşleşen yuvarlak çerçeveli gözlük, yıllar sonra İngiliz East Bristol müzayede evinde görücüye çıktı. 10 ila 15 bin sterlin değer biçilen gözlük ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 260 bin sterline alındı. Gözlük, yaşlı bir adam tarafından bir zarfın içinde müzayede evinin posta kutusuna bırakılmıştı. Notta "Bu gözlük Gandhi'ye aitti, beni ara. Gözlük değersiz ise çöpe atabilirsin" yazılıydı.