Hindistan’da bina çöktü! Onlarca kişi enkaz altında

Hindistan'da, 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Enkaz altında en az 70 kişinin olduğu belirtiliyor.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye gire Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde 5 katlı bir apartman çöktü. Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin enkaz altında kaldığını dile getirdi. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, binanın dün akşam 18.00 sularında çöktüğü ve 3 ekip ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. NDRF, şu ana kadar 15 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade etti.Mahad milletvekili Bharat Gogawale, yerel TV9 Marathi kanalına yaptığı açıklamada, ilk tahminlerin "200'den fazla insanın içeride sıkıştığı" yönünde olduğunu duyurdu. Gogawale "Birincil hedefimiz, enkaz altında mahsur kalan mümkün olduğunca çok insanı kurtarmaktır" dedi.