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Ölümler 814 bini geçti

Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
Ölümler 814 bini geçti
DÜNYA GENELİ: Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 729 bini geçti. Ölenlerin sayısı ise 814 bin 692'ye yükseldi.
İTALYA: Kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısını gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine dün başladı.
İSPANYA: Artan vakalar nedeniyle ek önlemler alınmaya başlandı.
İRLANDA: Okullar bugün açıldı. Velilerden çocuklarını okula göndermeleri istendi.
ÇİN: 16 vaka tespit edildi. Yeni ölüm yok
AVUSTRALYA: Victoria eyaletinde koronavirüsten 15 kişi daha öldü. İkinci dalganın yaşandığı eyalette kısıtlamalar sürüyor..
YUNANİSTAN: Son 24 saatte 284 vaka. Salgının başından bu yana en yüksek seviye.
RUSYA: Kovid tespit edilenlerin sayısı 961 bin 493'e çıktı. Ölü sayısı ise 16 bin 448'e yükseldi.
BREZİLYA: Son 24 saatte 494 kişi öldü.
HİNDİSTAN: 836 yeni ölüm kaydedildi. Vaka sayıları da hızla artıyor.
MEKSİKA: Son bir günde 226 kişi hayatını kaybetti.
ENDONEZYA: Popüler turistik adası Bali, yıl sonuna kadar yabancı turist kabul etmeyecek.

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Ölümler 814 bini geçti
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