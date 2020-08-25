Ölümler 814 bini geçti

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 729 bini geçti. Ölenlerin sayısı ise 814 bin 692'ye yükseldi.Kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısını gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine dün başladı.Artan vakalar nedeniyle ek önlemler alınmaya başlandı.Okullar bugün açıldı. Velilerden çocuklarını okula göndermeleri istendi.16 vaka tespit edildi. Yeni ölüm yokVictoria eyaletinde koronavirüsten 15 kişi daha öldü. İkinci dalganın yaşandığı eyalette kısıtlamalar sürüyor..Son 24 saatte 284 vaka. Salgının başından bu yana en yüksek seviye.Kovid tespit edilenlerin sayısı 961 bin 493'e çıktı. Ölü sayısı ise 16 bin 448'e yükseldi.Son 24 saatte 494 kişi öldü.836 yeni ölüm kaydedildi. Vaka sayıları da hızla artıyor.Son bir günde 226 kişi hayatını kaybetti.Popüler turistik adası Bali, yıl sonuna kadar yabancı turist kabul etmeyecek.