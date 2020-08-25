Ölümler 814 bini geçti

DÜNYA GENELİ:
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 729 bini geçti. Ölenlerin sayısı ise 814 bin 692'ye yükseldi.
İTALYA:
Kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısını gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine dün başladı.
İSPANYA:
Artan vakalar nedeniyle ek önlemler alınmaya başlandı.
İRLANDA:
Okullar bugün açıldı. Velilerden çocuklarını okula göndermeleri istendi.
ÇİN:
16 vaka tespit edildi. Yeni ölüm yok
AVUSTRALYA:
Victoria eyaletinde koronavirüsten 15 kişi daha öldü. İkinci dalganın yaşandığı eyalette kısıtlamalar sürüyor..
YUNANİSTAN:
Son 24 saatte 284 vaka. Salgının başından bu yana en yüksek seviye.
RUSYA:
Kovid tespit edilenlerin sayısı 961 bin 493'e çıktı. Ölü sayısı ise 16 bin 448'e yükseldi.
BREZİLYA:
Son 24 saatte 494 kişi öldü.
HİNDİSTAN:
836 yeni ölüm kaydedildi. Vaka sayıları da hızla artıyor.
MEKSİKA:
Son bir günde 226 kişi hayatını kaybetti.
ENDONEZYA:
Popüler turistik adası Bali, yıl sonuna kadar yabancı turist kabul etmeyecek.