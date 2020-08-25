Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Bugün itibarıyla başladı

Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V hakkında bir son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanlığı, Moskova'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları telefon görüşmesi sonucunda anlaşmaya vardılar ve böylelikle Belarus aşıyı alacak ilk ülke oldu.
Yapılan açıklamada ayrıca Belarus vatandaşlarının aşının üçüncü aşama deneylerine de gönüllü olarak katılacağı açıklandı. Rus yetkililer ekim ayından itibaren toplu aşılamaya geçilebileceğini açıklamışlardı.
40 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK!
Rusya'nın ürettiği tartışmalı Covid-19 aşısı Sputnik V ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. TASS, haberi aşının üreticilerinin açıklamasına dayandırırken, aşının kullanımına izin verilmesi amacıyla Sputnik V'in yaygın testlerine başlanacağı; aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği açıklandı.
Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış, aşı ise çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti. Rus bilim insanları bu deneylerin sonucunu açıklamazken aşıyla ilgili hala birçok karanlık nokta bulunuyor ve dünya aşıya şüpheyle yaklaşıyor.
BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI
Hürriyet'in Reuters'tan aktardığı habere göre; aşı üretimine başlandı. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi.