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'dan son dakika açıklaması! Bugün itibarıyla başladı

'dan ile ilgili son dakika açıklamsı geldi. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı dünyanın ilk corona virüs aşsının tescillediğini duyurmuştu. Tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı haberinin ardından Rusya'dan kritik bir açıklama daha geldi. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 11:02 Son Güncelleme: 25.8.2020 11:07 ABONE OL
Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Bugün itibarıyla başladı

'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V hakkında bir son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanlığı, Moskova'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Bugün itibarıyla başladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Devlet Başkanı , yaptıkları telefon görüşmesi sonucunda anlaşmaya vardılar ve böylelikle Belarus aşıyı alacak ilk ülke oldu.

Yapılan açıklamada ayrıca Belarus vatandaşlarının aşının üçüncü aşama deneylerine de gönüllü olarak katılacağı açıklandı. Rus yetkililer ekim ayından itibaren toplu aşılamaya geçilebileceğini açıklamışlardı.

Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Bugün itibarıyla başladı

40 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK!

'nın ürettiği tartışmalı Covid-19 aşısı Sputnik V ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. TASS, haberi aşının üreticilerinin açıklamasına dayandırırken, aşının kullanımına izin verilmesi amacıyla Sputnik V'in yaygın testlerine başlanacağı; aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği açıklandı.

Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Bugün itibarıyla başladı

Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış, aşı ise çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti. Rus bilim insanları bu deneylerin sonucunu açıklamazken aşıyla ilgili hala birçok karanlık nokta bulunuyor ve dünya aşıya şüpheyle yaklaşıyor.

Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Bugün itibarıyla başladı

BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Hürriyet'in Reuters'tan aktardığı habere göre; aşı üretimine başlandı. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi.

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Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Bugün itibarıyla başladı
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