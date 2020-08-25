Son dakika! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 817 bin 33’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 915 bin 630 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 181 bin 114'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 627 bin 217 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 115 bin 451'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 600 bin 438 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 813 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 916 olurken, vaka sayısı 399 bin 568'e yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya'da toplam vaka sayısı 260 bin 298 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 441 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 236 bin 117 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 336 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 996 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 82 bin 92 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 776'YA ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 776'ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 361 bin 150'ye çıktığı açıklandı