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Son dakika haberi | Formula 1 'a resmen geri dönüyor! İşte Formula 1 tarihi

Formula 1 ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye 2020 'da düzenlenecek. Peki, yapılan açıklamaya göre Formula 1 İstanbul'da hangi tarihte düzenlenecek? Bu başlık altında Formula 1 yarışı hakkında detaylar ve düzenleneceği tarih aralığı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika haberi | Formula 1 İstanbul'a resmen geri dönüyor! İşte Formula 1 tarihi

Formula 1 yarışları ile ilgili son dakika haberi geldi. Bu haberin ardından birçok Formula 1 takipçisi, F1 Grand Prix yarışları ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak sorusunun yanıtın ıaraştırmaya başladı. Peki, bu yıl 'DHL Türkiye Grand Prix' adaıyla düzenlenecek olan Formula 1 yarışları ne zaman yapılacak? İşte, bu yılki yarışa ilişkin flaş detaylar!

FORMULA 1 İSTANBULDA!

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü. Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

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Son dakika haberi | Formula 1 İstanbul'a resmen geri dönüyor! İşte Formula 1 tarihi
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