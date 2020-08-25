Son Dakika Haberi: Koronavirüs ile mücadelede bir ilk! Erkek hasta ikinci kez…

Corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 15 Ağustos'ta İspanya'dan Hong Kong'a dönen erkek hastaya havaalanında yapılan virüs taraması ikinci kez pozitif sonuç verdi. Hasta tekrar hastaneye kaldırıldı; ancak bu sırada hiçbir semptom göstermemişti.

İnsanlarda koronavirüse karşı gelişen doğal bağışıklık sistemi teorilerinin olası sonuçları üzerine bilimsel makale yazan araştırmacılar bağışıklığın kısa süreli olabileceğini ve aşıların kalıcı koruma sağlamayabileceğini gösterdiğini; ancak sonuca varmak için izole bir vaka üzerinden sonuca varmamak konusunda dikkatli olmak gerektiğini söylediler.

Hong Kong Üniversitesi, yaptığı açıklamada "Görünüşe göre genç ve sağlıklı bir hasta ilk tanıdan 4.5 ay sonra teşhis edilen ikinci bir Covid-19 enfeksiyonu tanısına sahip. Bu vaka, ilk enfeksiyondaki iyileşmeden birkaç ay sonra ikinci enfeksiyonun olabileceğini gösteriyor. Bulgularımız, hastalar virüse karşı doğal bağışıklık kazanmış olsalar bile, diğer soğuk algınlığı türlerinde olduğu gibi SARS-CoV-2'nin küresel insan popülasyonunda devam edebileceğini göstermektedir" dedi.

İKİNCİ KEZ ENFEKTE OLDU

Üniversite, açıklamasına "Doğal bağışıklık kısa süreli olabileceği için, enfeksiyon tanısı almış olanlar için de aşılama düşünülmelidir. Önceden Covid-19 enfeksiyonu olan hastalar, maske ve sosyal mesafe gibi kontrol önlemlerine uymalıdır" sözleriyle devam etti.