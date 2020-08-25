Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri panikletti! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor

Times gazetesi, "Doğu Akdeniz'de enerji rezervleri üzerindeki gerilim büyüyor" başlıklı haberinde, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri aktardı. Gazetede yer alan haberde; Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Girit Adası yakınlarında, askeri tatbikatlara başlarken, Türkiye'nin doğalgaz yatakları arayışını genişlettiğini yazıyor.
YUNANİSTAN VE BAE TUTUŞTU
BAE'nin Girit'in güneyi, batısı ve doğusundaki manevralarda yer alması için dört F-16 savaş uçağı gönderdiğini söyleyen Times, Yunan fırkateynlerinin ve F-16'larının da katıldığını ve 12 gün önce, Yunanistan ve Fransa bölgede ortak tatbikat yaparken, Oruç Reis'i taciz etmek isteyen Yunan fırkateynine Kemal Reis'in müdahale ettiği hatırlatılarak bölgede benzer br durumun yaşanabileceğini belirtti.
TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX KARARI
Gazete, bu sırada Ankara'nın Oruç Reis gemisinin bölge yakınlarında doğalğaz yatakları arama misyonunun Perşembe gününe kadar uzattığını aktardı. Times, geminin bölgeye Türk donanmasına ait beş geminin eskortu eşliğinde girdiği belirtti.
Son dakika! Türkiye, Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak | Video
DOĞU AKDENİZ'DE SAVAŞ GEMİLERİ İLE TATBİKAT
Times, Milli Savunma Bakanlığı'nın da "Ege'deki güçlerin haftasonu operasyonel kapasiteyi korumak ve geliştirmek adına hava ve deniz tatbikatları yaptığını" duyurduğunu belirtiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" denildi.
FRANSA'DAN YUNANİSTAN'A DESTEK SÜRÜYOR
Times gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Girit'e, bir fırkateyn ve bir helikopter gemisi ve daha sonra gemisavar füze taşıyabilen üç yeni uçakla değiştirilen iki Rafale tipi savaş uçağı gönderdiğini kaydediyor. Times, Fransa'nın Kıbrıs civarındaki askeri varlığını da artırdığını vurguluyor.
Times, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın arabuluculuk için Atina ve Ankara'yı ziyaret edeceğini, konunun Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısında da ele alınacağını ve Atina'nın Türkiye'ye karşı ambargolar için bastırmasının beklendiğini de kaydediyor.