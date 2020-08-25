Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri panikletti! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor

FRANSA'DAN YUNANİSTAN'A DESTEK SÜRÜYOR

Times gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Girit'e, bir fırkateyn ve bir helikopter gemisi ve daha sonra gemisavar füze taşıyabilen üç yeni uçakla değiştirilen iki Rafale tipi savaş uçağı gönderdiğini kaydediyor. Times, Fransa'nın Kıbrıs civarındaki askeri varlığını da artırdığını vurguluyor.

Times, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın arabuluculuk için Atina ve Ankara'yı ziyaret edeceğini, konunun Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısında da ele alınacağını ve Atina'nın Türkiye'ye karşı ambargolar için bastırmasının beklendiğini de kaydediyor.